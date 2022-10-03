Производственная активность в России рекордно выросла

Reuters: рост производственной активности в РФ в сентябре стал максимальным с 2019 года

Темпы роста производственной активности в России в сентябре стали максимальными с 2019 года за счет увеличения внутреннего спроса, говорится в сообщении аналитиков S&P Global.

Согласно данным S&P, индекс деловой активности (PMI) в производстве вырос с 51,7 в предыдущем месяце до 52,0 в сентябре. Последний раз до уровня в 52,0 индекс поднимался только в марте 2019 года.

Аналитики S&P отмечают, что рекордный рост производственной активности связан в основном со внутренним спросом, тогда как количество экспортных заказов резко сократилось из-за санкций. «Увеличение объема производства было обусловлено повышением клиентского спроса и увеличением притока новых заказов, что, в свою очередь, было обусловлено курсом на импортозамещение», — указано в отчете.

Также отмечается самый высокий с января темп роста занятости, что компании объясняют возросшими производственными потребностями и увеличением числа заказов. Однако пока не ясно, как на рынке труда отразится объявленная в России частичная мобилизация и массовый отъезд мужского населения за границу, указывает Reuters.

В апреле российских индекс производственной активности упал до минимума за два года под влиянием спецоперации на Украине и объявленных из-за нее санкций.