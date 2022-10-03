«Потная» кожа станет новым трендом в 2022 году

Макияж с эффектом потной кожи придет на смену матирующим тональным средствам в 2022 году

Макияж с эффектом потной кожи станет новым трендом в 2022 году. Материал на эту тему опубликован на сайте портала Refinery29.

По информации издания, в текущем сезоне на смену матирующим тональным средствам и так называемой «глянцевой коже» придет мейкап, имитирующий потный блеск. Отмечается, что визажисты красили таким образом моделей на показах в рамках Недели моды в Лондоне, которая проходила с 16 по 20 сентября.

Главный визажист MAC Cosmetics Терри Барбер призвал коллег обильно не фиксировать макияж прозрачной пудрой, а в конце распылить на лицо спрей MAC Prep + Prime Fix + Magic Radiance, чтобы добиться «потного блеска». «Пот придает коже естественное сияние, которое, например, появляется на нашем лице после занятий спортом», — уточнил специалист.

В июне сообщалось, что одежда в стиле эмо вновь вернулась в моду на фоне мировых потрясений. О возрождении интереса к данному течению сообщила Агустина Панцони — менеджер онлайн-платформы Depop, пользователи которой могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары. Эксперт заявила, что в 2022 году значительно вырос спрос на товары с пометкой «эмо», изделия в клетку и ботинки бренда Dr. Martens. Также, по ее словам, покупатели чаще стали искать одежду из кожи в подобном стиле.