Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил совершить прорыв в микроэлектронике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил совершить прорыв в микроэлектронике на фоне западных санкций. Об этом он высказался во время согласования в должности генерального директора ОАО «Интеграл» Андрея Буйневича, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сфера деятельности предприятия является самой тяжелой и проблемной в стране, но при этом крайне востребованной.

«Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, не работает высокоточное оружие. Ничего не работает. Слава богу, что мы сохранили это производство. Поэтому я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс. Там надо прорыв, капитальный прорыв», — заявил президент.

Ранее президент Белоруссии призвал руководителей райисполкомов мобилизовать всех для качественного завершения уборочной кампании картофеля, льна и других культур. «Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все», — сказал глава республики.