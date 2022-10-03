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Назван способ защитить жилье пожилых москвичей

В Росреестре назвали способ защитить жилье пожилых москвичей от мошенников

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Принадлежащее пожилым гражданам жилье входит в наиболее уязвимую перед мошенниками группу. Способы защитить недвижимость людей старше 60 лет назвали в Управлении Росреестра по Москве, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты рекомендуют пожилым собственникам внести в реестр недвижимости запись о невозможности совершения сделок с их имуществом без личного присутствия владельца. При наличии такой отметки поданные третьими лицами по доверенности документы могут быть возвращены без рассмотрения. От мошенников также поможет защититься актуализация контактных данных — при рассмотрении пакета бумаг регистраторы проводят правовую экспертизу и в случае возникновения подозрений связываются с собственником напрямую для подтверждения.

По словам руковожителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, предоставляемые от имени пожилых граждан документы находятся на особом контроле. В вызывающих подозрения случаях запрашивается дополнительная информация в органах ЗАГС, МВД и других организациях, чтобы снизить риски мошенничества. С 2017 года Управление направило более 200 сообщений о преступлениях, было возбуждено свыше 90 уголовных дел.

В сентябре россиян предупредили о возможном росте мошенничества с недвижимостью. В федеральной компании «Этажи» завили, что на рынке могут активизироваться мошенники, предлагающие снять жилье с большой скидкой, ссылаясь на необходимость срочного переезда.

Александра Качан
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