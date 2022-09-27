Россиян предупредили о росте мошенничества с недвижимостью

«Этажи»: на рыке недвижимости в России могут активизироваться мошенники

Россиян предупредили, что на рынке недвижимости могут активизироваться мошенники, предлагающие снять жилье с большой скидкой, ссылаясь на необходимость срочного переезда. Об этом рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, пишут «Известия».

«Рынок недвижимости сейчас сильно подвергся эмоциям на фоне геополитической обстановки, чем могут воспользоваться мошенники. Они могут привлекать своих потенциальных жертв, размещая объявления о продаже или сдаче в аренду недвижимости с нереальным дисконтом», — заявил эксперт.

Специалист добавил, что затем злоумышленники попросят покупателей перевести им деньги за бронирование объекта для просмотра. После того, как подставные владельцы жилья получают деньги, они перестают отвечать на сообщения и звонки.

В связи с этим Зайцев посоветовал россиянам воздержаться от перевода средств сторонним лицам, даже если описанная собственником ситуация кажется правдоподобной. Кроме того, необходимо проверять документы продавца и сверять их с правоустанавливающими документами на объект недвижимости.

«Плюс учитывать риски, что на объект могут быть наложены ограничения на продажу из-за долгов собственника и покупателю могут просто отказать в регистрации сделки, а вернуть переведенные деньги будет крайне проблематично», — уточнил Зайцев. При этом, по словам эксперта, сейчас на рынке довольно много объектов с хорошим дисконтом из-за срочной продажи — есть варианты, когда скидка доходит до 30-40 процентов от изначальной стоимости.