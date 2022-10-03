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МИД Франции вызвал посла России в Париже

Посольство России в Париже сообщило, что МИД Франции вызвал российского посла Мешкова
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Public Domain / Wikimedia

МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова, причины вызова неизвестны. Об этом сообщили представители пресс-службы российского посольства в стране, передает ТАСС.

«Российский посол [Мешков] в понедельник был вызван в МИД Франции», — подтвердили сотрудники дипломатического представительства. Предположительно, посла пригласили для разъяснений относительно итогов референдумов о вхождении Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России.

Ранее представители МИД Германии пообещали, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев будет вызван в ведомство «в самое ближайшее время» в связи с референдумами о вхождении в состав России новых территорий.

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Виктория Кондратьева
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