Посольство России в Париже сообщило, что МИД Франции вызвал российского посла Мешкова

МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова, причины вызова неизвестны. Об этом сообщили представители пресс-службы российского посольства в стране, передает ТАСС.

«Российский посол [Мешков] в понедельник был вызван в МИД Франции», — подтвердили сотрудники дипломатического представительства. Предположительно, посла пригласили для разъяснений относительно итогов референдумов о вхождении Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России.

Ранее представители МИД Германии пообещали, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев будет вызван в ведомство «в самое ближайшее время» в связи с референдумами о вхождении в состав России новых территорий.