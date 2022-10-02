В МИД Германии пообещали вызвать посла России «в самое ближайшее время»

В МИД Германии пообещали вызвать посла России Нечаева «в самое ближайшее время»

В МИД Германии пообещали, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев будет вызван в ведомство «в самое ближайшее время». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, российского посла вызовут в МИД в связи с референдумами о вхождении в состав России новых территорий.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Переходный период по интеграции новых территорий в состав России продлится до 1 января 2026 года.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.