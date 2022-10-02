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Посла России в Италии вызвали в МИД республики

Посла России в Италии Разова вызвали в МИД республики

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Посол России в Италии Сергей Разов вызван в МИД республики в понедельник, 3 октября. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Посла РФ вызвали в понедельник в МИД к 11:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам подготовят комментарий.

Ранее посол России в Италии объяснил успех правых на выборах сложной ситуацией в стране. По его словам, в Италии наблюдается прогрессирующее осложнение социально-экономической ситуации по многим параметрам.

В Италии в результате парламентских выборов победу одержала правоцентристская коалиция во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони. Итальянский сенатор Вито Петрочелли счел, что партия вряд ли изменит внешнюю политику и позицию по санкциям в отношении России.

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Алина Гончарова
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