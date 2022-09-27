Новое правительство Италии не изменит политику в отношении России

Сенатор Петрочелли заявил о маловероятном изменении внешней политики в отношении России

Одержавшая победу правоцентристская коалиция в Италии вряд ли изменит внешнюю политику и позицию по санкциям в отношении России, считает итальянский сенатор Вито Петрочелли. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор заявил, что партнеры по коалиции в последние месяцы голосовали согласно плану ЕС по поддержке Украины.

«Я не ожидаю каких-либо изменений во внешней политике нового правительства. Прежде всего, в согласованной с ЕС и НАТО линии твердости на поддержку Украины. Я заявляю это, напоминая, что только 6 процентов парламентариев, в том числе и я, голосовали против отправки оружия на Украину, а 94 процента высказались за. Среди этих 94 процентов были все парламентарии из партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия". Новое большинство подтвердит эту позицию», — пояснил Петрочелли.

Однако сенатор считает, что могут быть изменения позиции итальянского правительства по вопросам в отношении меньшинств и миграции.

Ранее в Италии в результате парламентских выборов победу одержала правоцентристская коалиция во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони.