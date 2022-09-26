В США оценили вероятные последствия правого поворота Европы для Украины

WP: правый поворот Запада может негативно повлиять на оказание помощи Украине

Всплеск евроскептических настроений и рост популярности дружественных России политических партий в Европе является поводом для беспокойства Киева, ведь это может негативно повлиять на оказание Украине военной и финансовой помощи в странах, в которых правые политики придут к власти. Вероятные последствия правого поворота на Западе оценили обозреватели газеты Washington Post (WP).

В публикации сказано, что недавние опросы итальянского Исследовательского центра Pew демонстрируют позитивное отношение к России со стороны правых партий и их электората. Особенно примечательным событием стала победа правоцентристкой коалиции на выборах в Италии. Коалиция, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные» во главе Джорджии Мелони заполучила более 44 процентов голосов избирателей.

Обозреватели из США отметили, что снижение интереса европейцев к поддержке Украины главным образом вызвана экономическими проблемами, вызванными антироссийскими санкциями, а также сомнением в украинской позиции касательно конфликта в Донбассе.

«Российское население, его партия и его министры подтолкнули [президента России Владимира] Путина начать спецоперацию. [Российские] войска должны были войти, за неделю дойти до Киева, заменить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского порядочными людьми и потом уйти. Вместо этого они встретили сопротивление, которое затем подпитывалось западным оружием всех видов», — заявил союзник Мелони, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в обращении к итальянцам.

Аналитики ожидают, что подобная тенденция будет сохраняться, и правые политики с ростом популярности изоляционистских идей смогут серьезно повлиять на позицию своих национальных правительств, убеждая в бессмысленности поддержки Украины.

Ранее депутат Европарламента Томас Вайц Сказал, что новое правительство Италии «может стать катастрофой для Европы». «Основы и общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции постфашистов и ультраправых партий», — заявил он.

