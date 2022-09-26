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МВД Италии заявило о победе на выборах в парламент правоцентристской коалиции

Правоцентристские силы Италии получили более 44 процентов голосов избирателей

Фото: Yara Nardi / Reuters

На внеочередных парламентских выборах в Италии победу одерживает правоцентристская коалиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные данные МВД страны.

Коалиция, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные» заполучила более 44 процентов голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные после подсчета абсолютного большинства бюллетеней.

Анжелика Бережная
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