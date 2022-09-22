Глава ЕК оценила вероятность отказа Швеции от членства в НАТО

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Швеция не откажется от решения вступить в НАТО

Смена власти в Швеции на коалицию правых партий не повлияет на решение Стокгольма о вступление в НАТО. Так глава европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN оценила вероятность отказа Швеции от членства в альянсе, ее цитирует ТАСС.

«Совершенно точно нет. Это четкое желание населения Швеции. Я абсолютно убеждена, что этот вопрос будет продвигаться», — отметила она.

Фон дер Ляйен также обратила внимание, что победа на выборах праволиберального блока в Швеции и правоцентристской коалиции в Италии не повлияет на объемы поддержки, оказываемой Украине Евросоюзом.

В июне лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению.

Генсек НАТО Йенс Столтенбрег рассказал, что уже 24 государства из 30 стран альянса ратифицировали протокол о приеме Финляндии и Швеции в блок. При этом он признал, что в военном блоке все еще сохраняются разногласия относительно принятия двух новых членов.