Во Франции признали важность диалога с Россией

Премьер Франции Борн заявила о невозможности игнорировать интересы России как державы

Россия всегда будет соседом Европы и крупной державой, интересы которой нужно принимать во внимание. Важность диалога с Россией признала премьер-министр Франции Элизабет Борн во время заседания в нижней палате Национального собрания, сообщает РИА Новости.

«Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя. Поэтому президент республики выбрал продолжить диалог с президентом России», — заявила она о невозможности остракизма в отношении Москвы.

Ранее папа Римский Франциск обратился к президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с призывом закончить конфликт и перейти к мирному диалогу. В своей речи понтифик обратился и к остальным главам международного сообщества. «Призываю сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию», — добавил Франциск.