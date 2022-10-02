Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт

Папа Римский Франциск обратился к главам России и Украины с призывом закончить конфликт

Папа Римский Франциск обратился к президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с призывом закончить конфликт и перейти к мирному диалогу. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает ТАСС.

Он сказал это в речи-размышлении о политической ситуации вместо проповеди «Ангелу небесному».

Папа Римский Франциск попросил главу России остановить происходящее из любви к народу, а Зеленского он призвал быть открытым к переговорам. В своей речи понтифик обратился и к остальным главам международного сообщества. «Призываю сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию», — добавил Франциск.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.