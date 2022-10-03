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Россиянам станут доступнее полеты в Таиланд

S7 расширяет полетную программу из российских городов в Таиланд

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Крупнейшая российская авиакомпания S7 расширяет полетную программу в Таиланд из российских регионов и открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Красноярка и Хабаровска в столицу Таиланда, Бангкок. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, жителям нескольких российских городов станет проще добираться до тайских курортов. В продаже уже доступны прямые авиабилеты до Бангкока, вылеты начнутся в декабре. Так, рейсы из Хабаровска будут выполняться раз в неделю по пятницам начиная с 17 числа, из Новосибирска — по субботам с 18 декабря, из Красноярска — по воскресеньям с 19 декабря, из Иркутска и Владивостока — по понедельникам с 20 числа.

Ранее в сентябре S7 пообещала россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты — отмечалось, что он должен быть куплен до 10 часов утра по московскому времени 21 сентября. Возврат средств также гарантируется не только самим призывникам, но и членам их семей, если они собирались лететь вместе.

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Дарья Рыбак
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