Стало известно о прекращении утечек на «Северных потоках»

РИА Новости узнали о прекращении утечек и «Северного потока» и «Северного потока-2»

Судя по спутниковым снимкам, утечки на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» прекратились. Об этом стало известно РИА Новости из данных с американских спутников Wordview-1 и Wordview-2.

Ранее сообщалось о стабилизации давления в обоих газопроводах со ссылкой на данные компаний-операторов.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

2 октября госкорпорация «Роскосмос» показала ситуацию в Балтийском море после аварий на газопроводах. Снимок сделан спутником «Канопус-В». На фото можно разглядеть зоны утечек, также подписаны их точные координаты в акватории.

Чтобы восстановить газопроводы, необходимо как можно скорее начать работы. Однако с этим есть некоторые сложности. «Во-первых, допустят ли вообще Россию к исследованию и ремонту? Потому что уже сейчас звучат заявления о том, чтобы сделать комиссию между Германией, Швецией и Данией, они будут все это расследовать, исследовать и так далее. А собственника газопроводов, Россию, туда не хотят пускать», — поделился с «Лентой.ру» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.