Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Роскосмос» показал снимок Балтийского моря из космоса после утечки газа

«Роскосмос» опубликовал снимок Балтийского моря из космоса после ЧП на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» показала ситуацию в Балтийском море после аварий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Снимок опубликован в Telegram корпорации.

«Роскосмос» сообщил, что продолжает следить за уточкой газа после ЧП на газопроводах. Снимок, опубликованный в Telegram, сделан спутником «Канопус-В» 2 октября. На фото можно разглядеть зоны утечек, также подписаны их точные координаты в акватории.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.

Вице-премьер России Александр Новак назвал заинтересованных в выводе из строя «Северных потоков». Такими странами политик считает те, которые ранее выражали свою негативную позицию к работе газопроводов. «И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — рассказал Новак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Военкор рассказал о ситуации в Кременной после отхода из Красного Лимана
Минск и Москва заявили об умении быстро договариваться по проблемным вопросам
В Италии оценили необходимость дополнительных поставок газа
Кокорин отдал голевой пас за «Арис» в матче чемпионата Кипра
Известный архитектор назвал отличительную черту москвичей
Описаны нюансы при восстановлении «Северных потоков»
Риелтор оценила архитектуру замка Пугачевой и Галкина
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Женеве
«Роскосмос» показал снимок Балтийского моря из космоса после утечки газа
Раненный в ходе спецоперации доброволец получит гражданство России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.