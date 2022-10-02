«Роскосмос» показал снимок Балтийского моря из космоса после утечки газа

«Роскосмос» опубликовал снимок Балтийского моря из космоса после ЧП на «Северных потоках»

Госкорпорация «Роскосмос» показала ситуацию в Балтийском море после аварий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Снимок опубликован в Telegram корпорации.

«Роскосмос» сообщил, что продолжает следить за уточкой газа после ЧП на газопроводах. Снимок, опубликованный в Telegram, сделан спутником «Канопус-В» 2 октября. На фото можно разглядеть зоны утечек, также подписаны их точные координаты в акватории.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.

Вице-премьер России Александр Новак назвал заинтересованных в выводе из строя «Северных потоков». Такими странами политик считает те, которые ранее выражали свою негативную позицию к работе газопроводов. «И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — рассказал Новак.