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Сергей Шнуров подал в суд на производителя технической конопли

Шнуров решил взыскать 42 миллиона рублей с производителя технической конопли
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров подал в суд на производителя технической конопли «Смарт Хемп». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда Москвы.

Артист решил взыскать с компании более 42 миллионов рублей. «Между Шнуровым и ООО "Смарт Хемп" заключен договор займа, по условиям которого истец предоставил заем под проценты со сроком возврата до конца 2021 года, однако ответчик до настоящего времени сумму займа не возвратил, проценты не уплатил. После этого истец подал исковое заявление в суд», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что учредителями «Смарт Хемп» являются Максим Уваров и Сергей Пупко, которым принадлежат по 35 процентов предприятия. Шнуров владеет долей, которая составляет 5 процентов.

Ранее глава ООО «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал привлечь Шнурова к ответственности за песню о горящей Москве, которую артист исполнил в «Лужниках» в честь 875-летия столицы. Резяпов уверен в том, что выступление исполнителя было проплаченным.

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Марина Погосян
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