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Россиянам предложили бюджетные туры на отечественный горнолыжный курорт

АТОР: россияне смогут бюджетно отдохнуть в Приэльбрусье в зимнем сезоне

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Россиянам предложили возможность бюджетно отдохнуть на горнолыжных курортах Приэльбрусья в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что туроператор «Русский Экспресс» выкупил блок мест на весь горнолыжный сезон в трехзвездочном отеле «Озон Чегет» в Приэльбрусье на условиях эксклюзива. На территории отечественного курорта расположено 15 горнолыжных трасс протяженностью 9,5 километра.

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Стоимость недельного тура в Приэльбрусье с вылетом в середине декабря начинается от 21 тысячи рублей на человека. Отдохнуть на новогодних праздниках туристы смогут примерно за 35 тысяч рублей на человека на семь дней. Цена за недельную путевку в середине января стартует также от 21 тысячи рублей с человека.

По данным АТОР, в стоимость туров не входят расходы на перелет. Более того, отель не предусматривает скидок по раннему бронированию.

В сентябре сообщалось, что к предстоящей зиме россиянам предложат выгодные пакетные туры на популярные горнолыжные курорты Армении, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. В зависимости от направления, горнолыжные туры в безвизовые для россиян соседние страны будут стоить на 30–50 процентов дешевле, чем аналогичная путевка на сочинскую Красную Поляну.

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Фариза Бацазова
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