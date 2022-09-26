Россиянам раскрыли выгодные зарубежные альтернативы горнолыжным курортам в Сочи

АТОР: зарубежные горнолыжные туры обойдутся россиянам до 50 процентов дешевле сочинских

К предстоящей зиме россиянам предложат выгодные пакетные туры на популярные горнолыжные курорты Армении, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Зарубежные альтернативы зимнему отдыху в Сочи раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в зависимости от направления, горнолыжные туры в безвизовые для россиян соседние страны будут стоить на 30–50 процентов дешевле, чем аналогичная путевка на сочинскую Красную Поляну. В период новогодних праздников разница в стоимости может составить 100 процентов.

Так, в АТОР подчеркнули, что путевки на горнолыжные курорты Армении уже доступны для бронирования у компаний Coral Travel, ANEX Tour, «ВЕДИ ГРУПП» и PAC Group. Стоимость туров с перелетом из Москвы стартует от 60 тысяч рублей на двоих.

Тем временем путевки на горнолыжный курорт «Шахдаг» в Азербайджане туристам из РФ готовятся предложить Space Travel, «ВЕДИ ГРУПП», Coral Travel «Русский Экспресс» и PAC Group. В настоящее время все они ожидают цен от принимающих компаний и гостиниц.

Забронировать тур на узбекский «Амирсой» российские путешественники могут у «Русского Экспресса». А путевки на горнолыжные курорты Казахстана «Чимбулак» и «Лесная сказка» уже выставлены в системе бронирования FUN&SUN. Туда туристы могут отправиться с 25 декабря по 13 марта на рейсах SCAT Airlines по маршруту Москва — Алматы.

Ранее в сентябре сообщалось, что горнолыжные туры в Казахстан оказались более выгодными по цене, чем в Сочи. Так, путевка на курорт «Чимбулак» с размещением в гостинице Shymbulak Mountain Resort на восемь ночей с вылетом 25 декабря обойдется российским туристам примерно в 140 тысяч рублей на двоих.