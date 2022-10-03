Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за попытку убить знакомого топором

Под Смоленском мужчину осудили на 6 лет за попытку убить знакомого топором во время ссоры

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Смоленской области россиянина осудили на шесть лет и один месяц колонии строгого режима за попытку убить местного жителя, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и угрозу убийством жене. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 24 января 2021 года на улице одного из населенных пунктов в Новодугинском районе он поссорился со знакомым, после чего несколько раз ударил его топором по голове и телу. Так как пострадавший стал активно сопротивляться, убить его фигурант не смог.

Кроме того, осужденный плохо заботился о своей шестимесячной дочери. 22 июня того же года он взял ее на руки и стал с силой трясти, сдавливая грудь. Когда мать девочки попыталась ее защитить, мужчина пригрозил ей расправой.

Ранее стало известно, что под Пензой мужчина убил топором 63-летнюю жену, взявшую его банковскую карту без спроса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Одна из стран Восточной Европы отказалась принимать Украину в НАТО
Актер «Современника» получил повестку
Установлен предельный срок пребывания космонавтов на орбите
Готовившие теракт в Воронежской области попали на видео
Россиянам предложили бюджетные туры на отечественный горнолыжный курорт
Во Франции передумали строить дома рядом с Эйфелевой башней из-за протестов
Россиянина осудили на шесть лет за попытку убить знакомого топором
Россиянам рассказали о сроках отсрочки при частичной мобилизации
Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера
Румынские силовики провели обыски в подконтрольной «Газпрому» компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.