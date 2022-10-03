Россиянина осудили на шесть лет за попытку убить знакомого топором

Под Смоленском мужчину осудили на 6 лет за попытку убить знакомого топором во время ссоры

В Смоленской области россиянина осудили на шесть лет и один месяц колонии строгого режима за попытку убить местного жителя, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и угрозу убийством жене. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 24 января 2021 года на улице одного из населенных пунктов в Новодугинском районе он поссорился со знакомым, после чего несколько раз ударил его топором по голове и телу. Так как пострадавший стал активно сопротивляться, убить его фигурант не смог.

Кроме того, осужденный плохо заботился о своей шестимесячной дочери. 22 июня того же года он взял ее на руки и стал с силой трясти, сдавливая грудь. Когда мать девочки попыталась ее защитить, мужчина пригрозил ей расправой.

Ранее стало известно, что под Пензой мужчина убил топором 63-летнюю жену, взявшую его банковскую карту без спроса.