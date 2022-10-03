Журналистка Собчак пришла к «самому русофобскому бару Тбилиси» и не смогла попасть внутрь

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пришла к «самому русофобскому бару Тбилиси» Dedaena и не смогла попасть внутрь заведения. Запись ее разговора с владельцем бара Дато Лапаури была опубликована на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Собчак рассказала, что сотрудники грузинского бара Dedaena просят всех русских перед входом в заведение заполнить анкету, в которой нужно осудить спецоперацию на Украине. Также в документе от русских требуют подтвердить, что они не голосовали на выборах президента России за нынешнего главу государства Владимира Путина. В противном случае их не пустят в заведение.

Возле бара телеведущая встретилась с его владельцем и поспорила с ним из-за анкет. «Как вам кажется, выделять русских как нацию в отдельную категорию, — это разве правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать?» — спросила Собчак у владельца на русском языке. «Ну, это же общепринятая норма во всем мире, что есть визы, это нормально, кому-то дают визы, кому-то нет», — сказал он ей на английском языке.

«Я уверена, что, если вы в Германии, например, откроете бар Dedaena и там сделаете форму, которую должны евреи все заполнять (...), я думаю, что бар ваш закроют примерно через день. Потому что выделение евреев внутри, например, Германии в отдельную нацию будет считаться нацизмом», — ответила Собчак Лапаури. Тогда он заявил, что не видит связи между евреями в Германии и русскими в Грузии.

Владелец бара добавил, что Собчак бы «в любом случае» не пустили в заведение, потому что она голосовала на президентских выборах за Путина. В свою очередь, журналистка уточнила, что отдала голос за политика в 2000 году, когда тот выдвигался на первый срок.

После начала спецоперации российской армии на Украине в СМИ и соцсетях стали распространяться сообщения о том, что в Грузии туристы из России начали сталкиваться с проявлениями русофобии. Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев, побывавший весной в Грузии, сообщил, что обстановка с отношением к русским в стране не такая острая, как это показывается в средствах массовой информации.