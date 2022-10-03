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В ГД поддержали ратификацию договоров о принятии в состав России новых регионов

Бутина заявила, что комитет ГД поддержал ратификацию договоров о принятии новых регионов
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Комитет Государственной Думы по международным делам поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила депутат Мария Бутина в Telegram-канале.

Она пояснила, что думский комитет также поддержал ратификацию договоров об образовании новых субъектов. По словам Бутиной, решение было принято единогласно.

«Положения договоров регулируют принятие территорий в качестве полноправных субъектов в составе РФ, право на сохранение родного языка, вопросы гражданства и избирательной системы, а также границы новых регионов», — написала депутат.

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2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договоры о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договор о принятии в состав России новых регионов Путин подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данное предложение.

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Анна Щербакова
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