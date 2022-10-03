Девушка пошла в туалет и обнаружила огромного паука под ободком унитаза

The Sun: в Австралии девушка обнаружила огромного паука под ободком унитаза

Габриэлла Пиццато из штата Квинсленд, Австралия, сняла на видео огромного паука, которого обнаружила под ободком унитаза. Об этом сообщает издание The Sun.

Девушка рассказала, что пошла в туалет и увидела паука, только встав и спустив воду. Спустя несколько мгновений существо вылезло из-под ободка унитаза и забралось под туалетную бумагу. «Я сидела там минут 20! Боже мой, я хочу показать вам, он действительно огромный. Мне хочется плакать», — призналась она в видео, опубликованном в TikTok,

Многие пользователи пришли в ужас от увиденного. «Вот почему я никогда не поеду в Австралию», — пишет один человек в комментариях. Другие стали утверждать, что такое бывает редко. «Я здесь уже 20 лет, и ничего подобного со мной никогда не случалось», — уверяет один комментатор.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчину, который отдыхал с друзьями в пабе, укусил ядовитый паук. Он отправился в больницу, где у него диагностировали сильную интоксикацию, вызванную укусом.