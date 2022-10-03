Россиянина осудят за убийство двух пенсионерок ради телевизоров и денег

В Красноярске мужчину осудят за убийство двух пенсионерок ради телевизоров и денег

В Красноярске 32-летнего местного жителя осудят за убийство двух пенсионерок и разбой. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 6 июня этого года он зашел в дом, расположенный на улице Спортивной, и, представившись сантехником, зашел в квартиру к 72-летней одинокой пенсионерке. Подгадав момент, мужчина забил ее до смерти гаечным ключом и металлическим уголком. От полученных ранений она скончалась на месте. После этого обвиняемый забрал из квартиры телевизор, компьютер, два телефона, украшения, духи и деньги, после чего скрылся с места преступления и избавился от орудия убийства.

После задержания выяснилось, что мужчина причастен к аналогичному преступлению, совершенному семь лет назад. 21 июля 2015 года он пришел в квартиру 79-летней россиянки, проживавшей на улице Энергетиков. Сделав вид, что ему нужно поговорить, он зашел внутрь квартиры, задушил жертву веревкой и утопил в ванной. После этого он забрал ее телевизор, проездной, деньги и сбежал. Тело погибшей обнаружил ее сын.

В ходе расследования мужчина признал вину и раскрыл подробности преступлений.