Аренда жилья в одном зарубежном городе подорожала вдвое из-за наплыва россиян

Эксперты РИА: аренда жилья в Ташкенте подорожала в два раза из-за наплыва россиян

Аренда жилья в столице Узбекистана Ташкенте подорожала в два раза на фоне наплыва иностранных граждан, преимущественно россиян. О росте ставок найма в этом зарубежном городе рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

«Если два месяца работали от 300 до 450 долларов, то сейчас все подняли цены от 600 до 1000-1500 долларов за однушку-двушку», — рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». В компании отметили, что ежедневно в их колл-центр поступает по семь-восемь звонков с запросом на помощь в поиске квартиры в Ташкенте для иностранцев.

В другом агентстве, название которого не уточняется, сообщили о получении заказа о поиске съемного жилья для более чем 2000 прибывающих в Ташкент россиян — из-за этого компании пришлось обратиться за помощью к частным риелторам, так как собственные предложения уже были выкуплены.

Риелторы также отметили, что структура сделок рынка вторичной недвижимости в Ташкенте изменилась из-за наплыва иностранцев в Узбекистан — собственники готового жилья передумали продавать его и решили заработать на сдаче жилья квартирантам, пояснили эксперты.

По данным института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана, доход от сдачи в аренду недвижимости в Ташкенте в три раза превышает средний доход банковского валютного вклада — 10 процентов против 3,4 процента. Эксперты ИПМИ считают, что рынок аренды квартир в Ташкенте находится на начальном этапе становления.

Ранее стало известно, что из-за наплыва россиян аренда жилья резко подорожала в столице Армении Ереване. По данным специалистов, ставки найма выросли в 2-3 раза, до 45–60 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и до 87–105 тысяч рублей в месяц — за трехкомнатную.