Аренда жилья в одном зарубежном городе резко подорожала из-за наплыва россиян

Tourdom.ru: аренда жилья в Ереване подорожала в 2-3 раза из-за наплыва россиян

Стоимость аренды жилья в столице Армении Ереване резко подорожала из-за наплыва россиян — ставки найма выросли примерно в 2-3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом пишет Tourdom.ru.

Отмечается, что в центре города двух- и трехкомнатные квартиры с нормальным ремонтом можно снять за 1500–1800 долларов (около 87–105 тысяч рублей) за месяц. «Однушку» в этом же районе можно арендовать за 45–60 тысяч рублей в месяц — в 2021 году аналогичные квартиры стояли около 20 тысяч рублей в месяц.

При этом некоторые владельцы недвижимости стали предлагать заключить договор найма помещения на полгода, а на сайтах для аренды появилось много подставных предложений. «Я нашел себе квартиру через риелтора. Позвонил по объявлению, но оно оказалось "приманкой". Пришлось выбирать из того, что предложили», — рассказал один из переехавших в Армению россиян.

Директор туристической компании Just Travel (Ереван) Наира Товмасян подтвердила, что спрос на аренду жилья в Ереване сильно увеличился и свободные варианты найти практически невозможно. По ее словам, арендаторы начали смотреть варианты за пределами столицы Армении — в таких городах, как Цахкадзор, Дилижан, Гюмри. Большинство потенциальных квартирантов интересуют варианты на срок от двух недель до трех месяцев.

Ранее стало известно, что аренда жилья резко подорожала в приграничных с Россией регионах Казахстана. По данным местного сайта для поиска недвижимости «Крыша», ставки найма выросли в диапазоне от 15 до 34 процентов. При этом больше всего стоимость съемного жилья увеличилась в Уральске и Актобе.