Аренда жилья резко подорожала в граничащих с Россией регионах одной страны

«Крыша»: в граничащих с Россией регионах Казахстана резко подорожала аренда жилья

В граничащих с Россией регионах Казахстана резко подорожала аренда жилья — цены выросли в диапазоне от 15 до 34 процентов. Об этом сообщили аналитики казахстанского сайта о недвижимости «Крыша», пишет ТАСС.

По словам специалистов, увеличение стоимости найма помещений связано с ростом спроса на съемную недвижимость. При этом самыми востребованными у пользователей сервиса городами оказались Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск и Павлодар.

Аналитики отметили, что в Актобе и Уральске за неделю с 19 по 25 сентября средние арендные ставки увеличились на 34 процента по сравнению с показателями неделей ранее, в Костанае — на 25 процентов, в Павлодаре — на 19 процентов, в Семее и Петропавловске — примерно на 15 процентов. «В мегаполисах и центральных городах пока резкого массового роста нет. В Астане цены предложений увеличились на 5,6 процента, в Алматы — на 5,1 процента», — заявили в «Крыше».

Среди населенных пунктов, где цены на аренду не изменились, специалисты назвали Шымкент, Караганду, Кокшетау, Туркестан, Талдыкорган и Жезказган. Городом с самым дорогим съемным жильем аналитики назвали Алматы — аренда однокомнатной квартиры здесь обойдется примерно в 200 тысяч тенге (24,3 тысячи рублей) в месяц.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что с 21 сентября в республику въехали около 98 тысяч россиян. Отмечается, что за это же время страну покинули более 64 тысяч граждан России.