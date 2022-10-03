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Однопартиец Трасс предложил вынести ей вотум недоверия

Bloomberg: однопартиец премьера Великобритании Трасс предложил вынести ей вотум недоверия

Фото: Hannah McKay / Reuters

Однопартиец премьер-министра Великобритании Лиз Трасс предложил вынести ей вотум недоверия. Соответствующее письмо было подано в парламентский Комитет 1922, пишет Bloomberg.

Причиной для недовольства стала представленная программа по борьбе с экономическим кризисом. Так, в течение последних нескольких дней министр финансов Квази Квартенг настоял на снижении максимальной ставки подоходного налога. Однако это решение не получило положительного отклика у Палаты общин британского парламента, воспринявшими в штыки планы властей.

В результате, публично о несогласии с действиями правительства уже заявили 12 депутатов-тори. Неофициальным лидером этой группы стал бывший министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув. Он выразил мнение, что снижение налогов для наиболее состоятельных граждан в условиях высокой инфляции приведет к негативным последствиям.

5 сентября Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов. Она набрала 57,4 процента голосов, обогнав своего соперника, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.

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Марина Совина
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