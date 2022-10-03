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Путин увеличил штатную численность российской прокуратуры

Президент России Путин увеличил штатную численность прокуратуры на 150 человек

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность прокуратуры почти на 150 человек — теперь в стране 51 410 сотрудников надзорного ведомства. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В штате прокуратуры числятся 3 201 работников военной прокуратуры, из них военнослужащих 2 162 человек.

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Любовь Ширижик
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