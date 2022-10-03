Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с Потапом

Телеведущий Иван Ургант заявил, что «не рыдал в трубку» во время разговора с Потапом
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант опроверг слова украинского музыканта Потапа о подробностях их телефонного разговора, который состоялся после начала спецоперации России на Украине. Его слова передает «Газета.ру».

По словам телеведущего, он не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, так как они касаются «только двух людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают». «Оказывается, не только. В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал, прощения за страну не просил», — сказал он.

Ранее Иван Ургант опроверг информацию о том, что его выгнали из театра за нежелание вставать под гимн России. Слухи об инциденте, якобы произошедшем в Театре имени Вахтангова, распространялись в Telegram. По словам Урганта, в действительности он не ходил в Театр имени Вахтангова и весь день был дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с Потапом
Названа стоимость самых дорогих квартир в Москве
10-летний шахматист обыграл гроссмейстера Карякина
Российский посол прокомментировал заявления о нелегитимности референдумов
Экс-посол Украины обругал Маска после предложения признать Крым российским
Член ОП оценил предложение о переименовании Волгограда в Сталинград
Жених попытался спеть на свадьбе и случайно вывихнул локоть
Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить Германию
Белла Хадид прошлась по подиуму в прозрачном наряде на голое тело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.