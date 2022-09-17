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Ургант ответил на слухи о нежелании вставать под гимн России

Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи, что он отказался вставать под гимн России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию, что его выгнали из театра за нежелание вставать под гимн России. Об этом сообщает ТАСС.

Слухи об инциденте, якобы произошедшем в Театре имени Вахтангова, распространялись в Telegram. Утверждалось, что Ургант и певица Кристина Орбакайте, которые были в зрительном зале, отказались вставать, когда перед спектаклем включили гимн России.

По словам Урганта, в действительности он не ходил в Театр имени Вахтангова и весь день был дома.

Несмотря на то что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк

Иван Урганттелеведущий

11 марта стало известно об отъезде Урганта из России. Позднее он объяснил, что отправился в отпуск. Вскоре шоумен вернулся в Россию. Несмотря на это, депутаты Госдумы призвали уволить его с Первого канала, если он откажется публично поддержать российскую армию.

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Олег Парамонов
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