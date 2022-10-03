В Запорожской области пообещали вернуть контроль над границей

Владимир Рогов заявил, что власти Запорожской области вернут контроль над границей региона

Власти Запорожской области вернут контроль над всей административной границей региона. С таким обещанием выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, власти Запорожской области «не оставят соотечественников в беде». Рогов отметил, что после освобождения находящейся под контролем Киева территории там проведут референдум, чтобы все местные жители «могли быть сопричастны к воссоединению региона с Россией».

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти Украины в одностороннем порядке закрыли въезд в освобожденную часть региона через контрольно-пропускной пункт в городе Васильевка. Он подчеркнул, что Киев намеренно создает препятствия для людей, которые стремятся покинуть опасные территории.