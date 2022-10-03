Украина закрыла выезд в Запорожскую область

Глава администрации Запорожской области Балицкий заявил, что Киев закрыл выезд в регион

Власти Украины в одностороннем порядке закрыли въезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускной пункт в городе Васильевка. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

По его словам, Киев намеренно создает препятствия для земляков, которые стремятся покинуть опасные территории. «Идет прямое нарушение прав людей, ограничивая их передвижение и свободы. Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов», — сказал Балицкий.

30 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский направил заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав государства Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).