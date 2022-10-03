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Вильфанд спрогнозировал приход золотой осени в Москву

Вильфанд заявил, что в Москву с 6 октября придет золотая осень и солнечная погода

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

В Москву с четверга, 6 октября, придет золотая осень. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Во второй половине недели намечается улучшение погоды. С четверга будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет. Это не бабье лето, но такая красивая золотая осень», — заявил специалист.

По его словам, в последующие недели солнце будет еще больше, а осадков не прогнозируется.

Ранее Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России о сильных дождях. Он спрогнозировал обильные осадки в Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской областях.

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Анастасия Шейкина
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