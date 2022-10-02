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Россиян предупредили о сильных дождях

Синоптик Вильфанд предупредил жителей ряда российских регионов о сильных дождях и грозах

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов о сильных дождях. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни сильный дождь ожидается в Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской областях. В Крыму также прогнозируется дождь и гроза, которые будут сопровождаться усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

Синоптик добавил, что в Забайкалье 2 и 3 октября ожидается снег, мокрый снег и дождь. «Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидает и Краснодарский край с 2 по 4 число: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и ветер до 20 метров в секунду», — сообщил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие четыре месяца ряд регионов России ждет аномальная погода. Так, нетипичные теплые октябрь и ноябрь ожидаются в Красноярском и Хабаровском краях, а также в Якутии и Амурской области.

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Марина Совина
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