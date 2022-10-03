В Грузии подсчитали количество российских заявок на ВНЖ

Interpressnews: более 3,2 тысячи россиян запросили ВНЖ в Грузии с февраля по сентябрь

В Грузии подсчитали количество заявок на получение вида на жительство (ВНЖ), которые подали россияне с февраля по сентябрь. Данные грузинского Министерства юстиции приводит агентство Interpressnews.

Статистика ведомства показывает, что более 3,2 тысячи российских граждан запросили ВНЖ, в то время как ее удовлетворили лишь двум тысячам россиян. При этом 708 гражданам России было отказано в предоставлении документа.

Помимо этого, также сообщается, что с февраля по сентябрь более 33 тысяч россиян приобрели недвижимость в республике.

Ранее стало известно, что отечественным туристам, желающим срочно выехать за границу, предложили покинуть Россию на воздушном шаре. Так, стоимость одного билета в грузинское село Марткопи из Владикавказа обойдется в 10 тысяч рублей. ,