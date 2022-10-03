Желающие уехать в Грузию россияне обнаружили необычный способ попасть в страну

Желающим уехать в Грузию предложили попасть в страну на воздушном шаре из Владикавказа

Россиянам, желающим уехать в Грузию, предложили попасть в страну на воздушном шаре. Об этом сообщается на информационном портале TourDom.

По информации издания, необычный способ выехать за границу соотечественники обнаружили в социальных сетях — туристам предлагают отправиться в Грузию на воздушном шаре. Так, у россиян есть возможность отправиться в путешествие в грузинское село Марткопи из Владикавказа. Время в пути — около часа, стоимость поездки — 10 тысяч рублей с человека.

«При этом сообщалось, что в населенном пункте "туристов" встретит человек и поставит печать о пересечении границы в загранпаспорт», — добавили специалисты портала. — Без предоплаты пассажиров не брали — просили внести на карту европейского образца половину стоимости».

Ранее стало известно, что отечественным туристам, желающим срочно выехать за границу, предложили покинуть Россию на яхте. Так, стоимость билета на судно, которое отправляется из Севастополя в турецкий Синоп, стартует от 150 тысяч рублей на одного. Также можно уехать в турецкий город Трабзон из Сочи. Отмечается, что яхта умещает максимум восемь человек.