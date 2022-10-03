Российскую школьницу задержали за попытку поджечь военкомат

В Казани одиннадцатиклассницу задержали за попытку поджечь военкомат коктейлем Молотова

В Казани правоохранители задержали одиннадцатиклассницу за попытку поджечь военкомат. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает Telegram-канал издания Baza.

По его данным, ночью 3 октября школьница пришла к зданию военного комиссариата Советского района. С собой она взяла три коктейля Молотова. Два из них девушка кинула в сторону военкомата, однако смогла поджечь только траву.

При задержании у несовершеннолетней изъяли последнюю бутылку с зажигательной смесью. Сейчас россиянка находится в отделении полиции.

Ранее стало известно, что суд арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге военкомата Черняховска.

