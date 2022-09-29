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Закидавшего военкомат коктейлями Молотова россиянина арестовали

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге военкомата Черняховска

Фото: Klaus Wright / Unsplash

Черняховский городской суд в Калининградской области избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в поджоге военкомата с помощью коктейлей Молотова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Подсудимый арестован на два месяца, до 25 ноября. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества»).

По версии следствия, в ночь на 25 сентября мужчина зажигалкой поджег ткань в бутылках с бензином и поочередно бросил их в стену здания военного комиссариата Черняховска. На следующий день его задержали. На подозреваемого полиция вышла благодаря показаниям очевидцев.

Ранее 29 сентября сообщалось о задержании в Новосибирске мужчины, который попытался поджечь военный комиссариат. Ранним утром поджигатель подошел к зданию военкомата и бросил в два окна бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание на площади 0,5 квадратных метра, которое быстро потушили. Имущество и помещение не пострадали.

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Любовь Ширижик
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