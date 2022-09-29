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Мужчину задержали за попытку поджога военкомата в Новосибирске

В Новосибирске неизвестный совершил попытку поджога военкомата, возгорание ликвидировали

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В Новосибирске мужчина попытался поджечь военный комиссариат Кировского и Ленинского районов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областного военкома Евгения Кудрявцева.

Примерно в 6:25 утра по местному времени (2:45 по мск) поджигатель подошел к зданию военкомата и бросил в два окна бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание на площади 0,5 квадратных метра, которое быстро потушили. Имущество и помещение не пострадали.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, на месте проводятся следственные мероприятия.

22 сентября сообщалось о попытке поджога военкомата в Нижнем Новгороде с использованием коктейля Молотова.

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Елизавета Новикова
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