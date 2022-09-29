Силовые структуры
Мужчину задержали за попытку поджога военкомата в Новосибирске
В Новосибирске неизвестный совершил попытку поджога военкомата, возгорание ликвидировали
В Новосибирске мужчина попытался поджечь военный комиссариат Кировского и Ленинского районов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областного военкома Евгения Кудрявцева.
Примерно в 6:25 утра по местному времени (2:45 по мск) поджигатель подошел к зданию военкомата и бросил в два окна бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание на площади 0,5 квадратных метра, которое быстро потушили. Имущество и помещение не пострадали.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, на месте проводятся следственные мероприятия.
22 сентября сообщалось о попытке поджога военкомата в Нижнем Новгороде с использованием коктейля Молотова.