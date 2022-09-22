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Неизвестный попытался поджечь военкомат в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде неизвестный разбил окно и кинул коктейль Молотова в здание военкомата

Фото: Яндекс.Карты

В Нижнем Новгороде неизвестный попытался поджечь военкомат, бросив в него коктейль Молотова. Об этом в четверг, 22 сентября, пишет Telegram-канал издания Baza.

Инцидент произошел примерно в девять часов вечера 21 сентября. Поджигатель подошел к призывному пункту №2 на улице Алеши Пешкова, разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью.

Она попала в кабинет стоматологии. В нем загорелась дверь, стол и пол, однако огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

Никто из персонала не пострадал, сейчас злоумышленника ищут.

15 июля сообщалось, что во Владивостоке неизвестный поджег пункт полиции на Сахалинской улице, в котором находились двое сотрудников МВД.

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Елизавета Новикова
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