ФСБ задержала двоих мужчин при попытке совершить теракт в Воронежской области

ФСБ предотвратила теракт в Воронежской области, задержаны двое сторонников националистов

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Воронежской области, двое сторонников националистической организации арестованы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, жители Бобровского района 18 и 22 лет собирались поджечь трансформаторную станцию с помощью коктейлей Молотова для дестабилизации обстановки в регионе.

По данным СКР, обвиняемые прибыли к месту предполагаемой диверсии в ночь на 24 сентября. При них было четыре бутылки с зажигательной смесью, сменная одежда и обувь для конспирации. Там их задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Установлено, что молодые люди являются сторонниками националистической организации, признанной Верховным судом России террористической. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. По решению суда обвиняемые заключены под стражу до 23 ноября.