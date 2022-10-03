Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала двоих мужчин при попытке совершить теракт в Воронежской области

ФСБ предотвратила теракт в Воронежской области, задержаны двое сторонников националистов
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Воронежской области, двое сторонников националистической организации арестованы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, жители Бобровского района 18 и 22 лет собирались поджечь трансформаторную станцию с помощью коктейлей Молотова для дестабилизации обстановки в регионе.

По данным СКР, обвиняемые прибыли к месту предполагаемой диверсии в ночь на 24 сентября. При них было четыре бутылки с зажигательной смесью, сменная одежда и обувь для конспирации. Там их задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Установлено, что молодые люди являются сторонниками националистической организации, признанной Верховным судом России террористической. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. По решению суда обвиняемые заключены под стражу до 23 ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Илон Маск признал Крым российским и предложил провести новый референдум с ООН
Белла Хадид прошлась по подиуму в прозрачном наряде на голое тело
В российском регионе отменили 100 ошибочных решений о мобилизации
Акции Tesla рухнули после предложения Илона Маска оставить Крым России
Ведущий шоу на Первом канале заявил о нежелании иммигрировать из России
Собчак пришла к «самому русофобскому бару Тбилиси» и не смогла попасть внутрь
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за расстрела военнопленных
Российский призер Кубка мира по бобслею получил повестку
Мужчина выиграл в лотерею 117 миллионов рублей и пожалел об этом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.