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Готовившие теракт в Воронежской области попали на видео

СКР показал видео с двумя арестованными, готовившими теракт в Воронежской области
Начало событий в новости ФСБ задержала двоих мужчин при попытке совершить теракт в Воронежской области

Двое арестованных, готовивших теракт в Воронежской области, признали свою вину. Они показали на оперативном видео, как собирались закидать коктейлями Молотова трансформаторную станцию. Запись предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах двое молодых людей показывают следователям, как собирались поджечь станцию с помощью бутылок с зажигательной смесью.

Ранее 3 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт и задержали двух сторонников националистической организации. По предварительным данным, жители Бобровского района 18 и 22 лет прибыли к месту предполагаемой диверсии в ночь на 24 сентября. При них были четыре бутылки с зажигательной смесью, сменная одежда и обувь для конспирации. Там их задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. По решению суда обвиняемые заключены под стражу до 23 ноября.

Любовь Ширижик
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