Вучич назвал число прибывших в Сербию граждан России и Украины

Вучич заявил, что годовую регистрацию в Сербии получили 17 тысяч граждан России и Украины

За последнее время в Сербию прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысячи граждан России и Украины. Число прибывших назвал президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«У нас снова рост прибытия сирийских, афганских, пакистанских беженцев. А с другой стороны — приток людей из России все большим числом. На сегодняшний день у нас зарегистрировано только тех, у кого есть временная регистрация на год, около 17,6 тысячи из РФ и с Украины вместе. И это немалая нагрузка для такой малой страны как Сербия», — рассказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что референдумы о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, а также части территорий Херсонской и Запорожской областей будут иметь для Сербии «ужасные последствия». По мнению Вучича, давление со стороны Евросоюза (ЕС) усиливается из-за того, что Белград с начала специальной военной операции отказывается вводить санкции в отношении России.