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Вучич предрек «ужасные последствия» для Сербии после референдумов в ЛДНР

Президент Сербии Вучич заявил об ужасных последствиях для страны после референдумов в ЛДНР
СюжетРеферендум в ДНР:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Референдумы о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, а также части территорий Херсонской и Запорожской областей будут иметь для Сербии «ужасные последствия», предрек президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.

«Недавно нам позвонили и сказали, что Европарламент примет решение прекратить переговоры с Сербией о вступлении в ЕС. Потом сказали, что не будет безвизового режима, введут нам санкции и так далее. Осталось нам только положить голову на пенек, и они скажут: сейчас возьмем топор — и конец», — заявил сербский лидер.

По мнению Вучича, давление со стороны Евросоюза (ЕС) усиливается из-за того, что Белград с начала специальной военной операции отказывается вводить санкции в отношении России. После проведения референдумов позиция Сербии по отношению к антироссийским санкциям останется аналогичной, отметил президент.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что ЕС всеми силами пытается не дать Сербии быть независимой страной и делает из нее своего вассала.

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Юлия Мискевич
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