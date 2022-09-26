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В Сербии заявили о попытках Евросоюза сделать из страны своего вассала

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что ЕС пытается сделать из страны своего вассала

Фото: Pixabay

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин прокомментировал реакцию Европейского союза на подписанный между Белградом и Москвой двухлетний план взаимных консультаций. По его словам, ЕС всеми силами пытается не дать Сербии быть независимой страной и делает из нее своего вассала, сообщает ТАСС.

«ЕС отлично знает, что подписанный с Российской Федерацией документ носит технический характер, но также ЕС знает, что не позволит президенту Сербии и всех сербов Александру Вучичу вести самостоятельную и независимую политику. В этом суть всех нападок и ложного беспокойства о пути Сербии, ее ориентации и борьбы за низведение Вучича на уровень испуганных европейских политиков без идей и убеждений, а Сербии [на уровень] вассального государства», — заявил глава МВД.

Он назвал поведение Евросоюза лицемерным, подчеркнув, что лучше Вучич будет продолжать оставаться главой государства, чем страна еще десять лет будет убеждать себя в том, что она однажды вступит в организацию.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что страны Евросоюза выступают против сближения Сербии с Россией и с критикой усиления деловых связей.

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Марина Совина
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