В Сербии заявили о попытках Евросоюза сделать из страны своего вассала

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что ЕС пытается сделать из страны своего вассала

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин прокомментировал реакцию Европейского союза на подписанный между Белградом и Москвой двухлетний план взаимных консультаций. По его словам, ЕС всеми силами пытается не дать Сербии быть независимой страной и делает из нее своего вассала, сообщает ТАСС.

«ЕС отлично знает, что подписанный с Российской Федерацией документ носит технический характер, но также ЕС знает, что не позволит президенту Сербии и всех сербов Александру Вучичу вести самостоятельную и независимую политику. В этом суть всех нападок и ложного беспокойства о пути Сербии, ее ориентации и борьбы за низведение Вучича на уровень испуганных европейских политиков без идей и убеждений, а Сербии [на уровень] вассального государства», — заявил глава МВД.

Он назвал поведение Евросоюза лицемерным, подчеркнув, что лучше Вучич будет продолжать оставаться главой государства, чем страна еще десять лет будет убеждать себя в том, что она однажды вступит в организацию.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что страны Евросоюза выступают против сближения Сербии с Россией и с критикой усиления деловых связей.