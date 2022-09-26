Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕС выступил против партнерства Сербии и России

Представитель ЕС Стано раскритиковал сближение Сербии и России
СюжетСанкции против России:

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Страны Евросоюза выступают против сближения Сербии с Россией и с критикой усиления деловых связей. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, цитату приводит Bloomberg.

Страны ЕС серьезно обеспокоены сотрудничеством Белграда с Москвой, заявил Стано. «Отношения с Россией не могут быть обычным делом, мы относимся к [такому сближению] очень серьезно», — подчеркнул представитель ЕС.

Речь идет в том числе о консультациях, которые на прошлой неделе провели глава МИД России Сергей Лавров и его сербский коллега Никола Селакович. Они также подписали двухлетний план взаимных консультаций.

Сербия ведет неоднозначную политику в отношении России. Страна, с одной стороны, поддержала Украину, выступив против спецоперации России на ее территории, и отказалась признать результаты референдумов в Донбассе по присоединению к России. Однако, с другой стороны, правительство Сербии заявило об усилении координации внешней политики с Россией и до сих пор не присоединилось к санкциям ЕС против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Камилла Магомедова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала с поличным японского консула за шпионаж
Челка Одри Хепберн вновь стала трендом среди знаменитостей
Мясников развеял миф о вегетососудистой дистонии
Один человек погиб в результате удара по паромной переправе в Херсоне
Минобороны ответило на вопрос об ограничении передвижений во время мобилизации
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Глава ООН призвал страны мира «сделать шаг назад» в ядерной риторике
В российском регионе отменили мобилизацию 400 ошибочно призванных граждан
Американский хоккеист пожалел об отъезде из КХЛ
Подрядчик Пентагона из-за дефицита начал вынимать чипы из старых радиоприемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.