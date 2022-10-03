Литва решила выслать временного поверенного в делах России

МИД Литвы объявил временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя персоной нон грата

Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) прибалтийской республики.

В ведомстве заявили, что в МИД Литвы был вызван представитель российского посольства, которому была вручена нота об объявлении Рябоконя персоной нон грата. Отмечается, что после этого временно поверенный в делах России должен покинуть страну в течение пяти дней.

Как пояснили в литовском внешнеполитическом ведомстве, недавние действия и заявления Рябоконя оказались «несовместимы со статусом дипломата». Там также добавили, что они «могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания».

Ранее сообщалось, что в МИД Латвии был вызван посол России из-за принятия в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.