Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Литва решила выслать временного поверенного в делах России

МИД Литвы объявил временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя персоной нон грата

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) прибалтийской республики.

В ведомстве заявили, что в МИД Литвы был вызван представитель российского посольства, которому была вручена нота об объявлении Рябоконя персоной нон грата. Отмечается, что после этого временно поверенный в делах России должен покинуть страну в течение пяти дней.

Как пояснили в литовском внешнеполитическом ведомстве, недавние действия и заявления Рябоконя оказались «несовместимы со статусом дипломата». Там также добавили, что они «могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания».

Ранее сообщалось, что в МИД Латвии был вызван посол России из-за принятия в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России
Лавров сравнил США с Гитлером
Назван способ защитить жилье пожилых москвичей
Володин заявил о вхождении в состав России новых регионов
В ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Топившая падчерицу в унитазе российская учительница предстанет перед судом
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS
Верка Сердючка отреагировала на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом
Выявлена новая мутация чернобыльских лягушек из-за радиации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.