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МИД Латвии вызвал посла России

В МИД Латвии заявили о вызове посла России из-за принятия новых субъектов в состав страны

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

МИД Латвии вызвал посла России из-за принятия в состав страны Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс, передает РИА Новости.

«Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии был вызван в МИД в 17.00», — заявил он.

Ранее в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов.

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Кристина Есикова
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