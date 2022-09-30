В МИД Латвии заявили о вызове посла России из-за принятия новых субъектов в состав страны

МИД Латвии вызвал посла России из-за принятия в состав страны Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс, передает РИА Новости.

«Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии был вызван в МИД в 17.00», — заявил он.

Ранее в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов.